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Более 24 тыс художественных книг продали на фестивале «Красная площадь»

«Читай-город»: 24 тыс художественных книг продали на фестивале «Красная площадь».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 24 тысяч экземпляров было продано на стенде «Художественная литература» в рамках XII Книжного фестиваля «Красная площадь», что на 30% выше показателей 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Двенадцатый Книжный фестиваль «Красная площадь» прошел в центре столицы с 4 по 7 июня.

«По данным сети, совокупные продажи на стенде “Художественная литература” составили более 24 тысяч экземпляров, что на 30% превышает показатель 2025 года», — говорится в сообщении.

Самыми продаваемыми книгами стали новинки Захара Прилепина «Чужецарствие», Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова», Кати Качур «Копия Веры» и Сергея Шаргунова «Попович». При этом издания Прилепина суммарно заняли почти 11% всего книжного стока ярмарки.

В ходе фестиваля было продано более тысячи экземпляров книг Прилепина, более 700 книг — Водолазкина, и более 330 экземпляров — Шаргунова.

Самым продаваемым жанром стала современная российская проза, однако в топ также вошли детективы, молодежная романтическая проза, молодежная фантастика и фэнтези, а также зарубежная классика.

Наибольший прирост спроса зафиксирован в сегменте молодёжной литературы (фэнтези и романтика), где продажи выросли на 62−97%, отметили в «Читай-городе». Высокую динамику также показывает детективный жанр (рост составил 31%).

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