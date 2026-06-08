Почетный гражданин Воронежа Мария Ильинская отмечает свой 103-й день рождения

Мария Ивановна прошла фронтовыми дорогами всю войну, встретив победный май 1945 года в Берлине. Будучи бойцом саперного батальона, она принимала активное участие в освобождении Польши и Латвии. Вместе с однополчанами Мария Ивановна одной из первых заходила на заминированные участки, разминируя их и открывая безопасный путь для наступающих подразделений Красной Армии. Кроме того, на ее счету — выполнение важнейших задач по прикрытию мостов и переправ, что не позволяло противнику контратаковать.