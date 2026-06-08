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Почетный гражданин Воронежа Мария Ильинская отмечает свой 103-й день рождения

В Воронеже поздравляют с днем рождения ветерана ВОВ Марию Ивановну Ильинскую.

Источник: Комсомольская правда

8 июня, свой день рождения отмечает Почетный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Ильинская. Об этом сообщил в соцсетях мэр города Сергей Петрин.

Мария Ивановна прошла фронтовыми дорогами всю войну, встретив победный май 1945 года в Берлине. Будучи бойцом саперного батальона, она принимала активное участие в освобождении Польши и Латвии. Вместе с однополчанами Мария Ивановна одной из первых заходила на заминированные участки, разминируя их и открывая безопасный путь для наступающих подразделений Красной Армии. Кроме того, на ее счету — выполнение важнейших задач по прикрытию мостов и переправ, что не позволяло противнику контратаковать.

После завершения боевых действий в Европе часть, в которой служила Мария Ивановна, была переброшена на Дальний Восток. За проявленное мужество и профессионализм при выполнении боевых задач она была отмечена множеством государственных наград, в числе которых — Орден Отечественной войны II степени.

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