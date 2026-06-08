Опубликована программа на День России в Нижнем Новгороде

Праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут в Нижнем Новгороде 12 июня (0+). Основными площадками празднества станут Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и парк 1 Мая, сообщили в региональном правительстве.
Нижегородская ярмарка.
На Нижегородской ярмарке пройдет мультиформатный этнофестиваль «Действие». На протяжении всего дня там запланированы творческие станции, этно-ярмарка с представлением народных ремёсел и промыслов, гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, граффити-акция с привлечением именитых граффити-художников со всей страны. В конце дня состоится парад национальностей с хороводом единства, в котором участники развернут 100-метровый флаг Российской Федерации.
Также вечером на сцене пройдут концерты, а хедлайнером станет группа «Рок-острова». Дополнительно на площадке будет работать автомобильная выставка «90-летие Госавтоинспекции».
Парк «Швейцария».
12 июня в парке стартует первый гастрономический фестиваль «За одним столом», который продлится до 14 июня включительно. В нем примут участие ведущие шеф-повары города. Для нижегородцев будет представлена лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории, детские зоны, спортивные активности, образовательные встречи, концерты нижегородских артистов и хедлайнеров.
Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол — один из самых длинных гастрономических столов в стране, который накроют ведущие рестораны Нижнего Новгорода под руководством более чем 30 шеф-поваров, представляя разнообразие кухонь народов России.
Парк имени 1 Мая.
В Парке имени 1 Мая состоится региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем». Там будущие абитуриенты смогут познакомиться с программами местных вузов, колледжей и техникумов. Для них проведут комплексные консультации по поступлению с представителями приемных комиссий, встречи с ректорами вузов, мастер-классы и лектории. Также будет работать ряд интерактивных площадок.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Ольга Бузова выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде.