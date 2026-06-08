Опубликована программа на День России в Нижнем Новгороде

В Парке имени 1 Мая состоится региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем». Там будущие абитуриенты смогут познакомиться с программами местных вузов, колледжей и техникумов. Для них проведут комплексные консультации по поступлению с представителями приемных комиссий, встречи с ректорами вузов, мастер-классы и лектории. Также будет работать ряд интерактивных площадок.