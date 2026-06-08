Появилась программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде

Основными площадками празднования Дня России в Нижнем Новгороде станут Нижегородская ярмарка, парк «Швейцария» и Парк 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
12 июня на Нижегородской ярмарке состоится мультиформатный этнофестиваль «Действие». (12+) С 12:00 до 19:30 на Ярмарочной площади будут работать творческие станции, этно-ярмарка, пройдет граффити-акция. Кульминацией станет парад национальностей с хороводом единства, участники развернут флаг РФ размером более 100 метров.
В 15.00 на главной фестивальной сцене запланирована торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ. Также состоится церемония награждения заслуженных мастеров народных художественных промыслов и награждение победителей и призеров конкурса «Я — законодатель».
С 16:00 на главной сцене начнется музыкальная программа, а в 18:15 выступит группа «Рок-острова». (12+).
На протяжении всего праздника будет работать автомобильная выставка «90-летие Госавтоинспекции». (6+).
В парке «Швейцария» в День России здесь стартует первый гастрономический фестиваль «За одним столом». (6+) В течение трех дней гостей парка ждет лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, который накроют ведущие рестораны Нижнего Новгорода под руководством более чем 30 шеф-поваров.
В рамках фестиваля также пройдет забег народов России ЭТНОРАН, парад национальностей и спортивные соревнования среди ресторанных команд. (12+).
В парке имени 1 Мая с 10:00 до 16:00 состоится фестиваль высшего и среднего профобразования «Учись в Нижнем». Ожидается участие представителей около 30 вузов, колледжей и техникумов. К участию приглашаются школьники старших классов, их родители, педагоги и наставники. (12+).