Появилась программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде

В парке «Швейцария» в День России здесь стартует первый гастрономический фестиваль «За одним столом». (6+) В течение трех дней гостей парка ждет лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории. Главным событием фестиваля станет 100-метровый стол, который накроют ведущие рестораны Нижнего Новгорода под руководством более чем 30 шеф-поваров.