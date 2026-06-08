В этом году на Дону хотят благоустроить ещё 45 общественных пространств

На 2026 год по проекту «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 45 территорий в 39 муниципалитетах Ростовской области. По данным регионального правительства, общий объём финансирования составит более 1,1 млрд рублей.
Уточняется, что по 41 объекту уже заключены договоры, подрядчики приступили к работе.
«Наша задача — создание в муниципальных образованиях области современной, безопасной и комфортной среды для людей», — отметил первый заместитель губернатора донского региона Владимир Ревенко.
Добавим, в 2025 году при поддержке федерального бюджета в регионе благоустроили 43 общественных территории.