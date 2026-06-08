В Воронеже умерла журналист и редактор Лариса Карташова

В понедельник, 8 июня, после продолжительной болезни на 55-м году ушла из жизни журналист и редактор Лариса Карташова. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на родственников усопшей. Прощание с Ларисой Карташовой состоится в среду, 10 июня, в 10:30 в храме в честь иконы Божией Матери «Трех радостей» (Степная, 50и). Похороны пройдут на Березовском кладбище.