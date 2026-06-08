Эскизы новой школы для одаренных детей на Бору опубликовали в сети

Напомним, что школа-пансион имени Е. А. Негина откроется на улице Перевоз около озера Бездонное. Обучение будет начинаться с 7 класса, а для поступления потребуется пройти предварительный отбор. Учреждение будет рассчитано на 800 учеников. Проектная документация по строительству уже получила положительное заключение государственной экспертизы.