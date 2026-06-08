Эскизы новой школы для одаренных детей на Бору опубликовали в сети

В сети появились новые эскизы флагманской школы для одаренных детей, которую строят на Бору. Их опубликовало НИА «Нижний Новгород».
Напомним, что школа-пансион имени Е. А. Негина откроется на улице Перевоз около озера Бездонное. Обучение будет начинаться с 7 класса, а для поступления потребуется пройти предварительный отбор. Учреждение будет рассчитано на 800 учеников. Проектная документация по строительству уже получила положительное заключение государственной экспертизы.
Эскизы учебного заведения разработало архитектурное бюро «Адапт дизайн». Помимо школы на участке площадью 8,3 га появится общественная зона с амфитеатром и презентационными пространствами, а также приватная внутренняя часть для преподавателей и учащихся. Кроме того, школьникам будут доступны зоны отдыха, спортивные площадки и аллея для прогулок.
В трех учебных помещениях появятся классы, кружки, библиотека, лаборатории и столовая. В четвертом крыле будет находится бассейн, а центральный атриум сможет выступать в роли актового зала. Школу и спальные корпуса соединит надземный переход. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что проект склада маркетплейса Wildberries в Новинках прошел экспертизу.