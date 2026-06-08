Резиденты ТОР «Котовск» в Тамбовской области вложили в основной капитал 7 млрд

На территории опережающего развития (ТОР) «Котовск» в Тамбовской области по состоянию на 31 марта зарегистрировано десять резидентов. Общий объем инвестиций в основной капитал достиг 7,1 млрд руб. С момента создания ТОР здесь организовано 6,1 тыс. рабочих мест. Такие данные привели на оперативном совещании с участием губернатора Евгения Первышова.