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В Ростове экс-гендиректора 10-ГПЗ осудили по делу о хищении 2,2 млрд рублей

За махинации с оборонным заказом осудили бывшего гендиректора ГПЗ-10 в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в рамках дела о махинациях с оборонзаказом на 2,2 млрд рублей вынесли приговор бывшему генеральному директору ГПЗ-10. Об этом 8 июня сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Советский районный суд Ростова-на-Дону назначил подсудимому 3 года и 10 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 млн рублей. По информации издания, срок наказания оказался на десять месяцев меньше того, который требовал прокурор.

Ранее в донской столице осудили бывшего финансового директора ГПЗ-10. В этом случае приговор составил 4 года и 3 месяца колонии.

Напомним, громкие задержания по подозрению в махинациях на ГПЗ-10 прошли в 2025 году. По версии следствия, с 2020 по 2024 год руководители предприятия организовали поставку продукции для нужд оборонного комплекса страны по завышенным ценам.

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