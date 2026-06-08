В Ростове экс-гендиректора 10-ГПЗ осудили по делу о хищении 2,2 млрд рублей

В Ростове-на-Дону в рамках дела о махинациях с оборонзаказом на 2,2 млрд рублей вынесли приговор бывшему генеральному директору ГПЗ-10. Об этом 8 июня сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Советский районный суд Ростова-на-Дону назначил подсудимому 3 года и 10 месяцев колонии общего режима, а также штраф в 500 млн рублей. По информации издания, срок наказания оказался на десять месяцев меньше того, который требовал прокурор.
Ранее в донской столице осудили бывшего финансового директора ГПЗ-10. В этом случае приговор составил 4 года и 3 месяца колонии.
Напомним, громкие задержания по подозрению в махинациях на ГПЗ-10 прошли в 2025 году. По версии следствия, с 2020 по 2024 год руководители предприятия организовали поставку продукции для нужд оборонного комплекса страны по завышенным ценам.
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