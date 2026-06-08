Нижегородское «Торпедо» выйдет на новый лед «Volga Арены» в августе

Отметим, Ледовый дворец станет одним из самых технологичных спортивных объектов страны. Его главная особенность — трансформируемая ледовая площадка, адаптированная для хоккея, керлинга, слэдж-хоккея, а также концертов и других мероприятий. Комплекс площадью 40 тысяч квадратов рассчитан на 12 тысяч зрителей. Архитекторы постарались максимально приблизить трибуны ко льду для эффекта полного погружения. Внутри также предусмотрены две тренировочные арены, спортзалы и зона акробатики.