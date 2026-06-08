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Нижегородское «Торпедо» выйдет на новый лед «Volga Арены» в августе

В конце лета хоккеисты начнут тренироваться к новому сезону.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» выйдет на новый лед уже в конце лета. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

В августе хоккеисты начнут подготовку к новому сезону. Пройдут тренировки уже на новом льду — во дворце «Volga Арена».

Напомним, имя «Volga Арена» присвоено новому Ледовому дворцу на Стрелке в честь возрождения легкового автомобильного производства в Нижнем Новгороде.

Отметим, Ледовый дворец станет одним из самых технологичных спортивных объектов страны. Его главная особенность — трансформируемая ледовая площадка, адаптированная для хоккея, керлинга, слэдж-хоккея, а также концертов и других мероприятий. Комплекс площадью 40 тысяч квадратов рассчитан на 12 тысяч зрителей. Архитекторы постарались максимально приблизить трибуны ко льду для эффекта полного погружения. Внутри также предусмотрены две тренировочные арены, спортзалы и зона акробатики.