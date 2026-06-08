Группа «Моральный кодекс» выступит в День России в Нижнем Новгороде

В День России нижегородцы смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. Среди них — Домик Каширина, музей-квартира Горького, музей Сахарова и другие. На Щелоковском хуторе будет проходить интерактивная историческая игра «Земство на пути прогресса».