Группа «Моральный кодекс» выступит в День России в Нижнем Новгороде

Нижегородская мэрия опубликовала программу празднования Дня России 12 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мероприятия пройдут в парках, библиотеках, музеях. Так, в «Швейцарии» гостей ждут выступления артистов, спортивные активности и гастрофестиваль. Программа завершится концертом Сергея Мазаева с группой «Моральный кодекс» в 21:00.
В парке имени 1 Мая с 10:00 до 16:00 пройдет региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем!». Нижегородцев приглашают на концерты и ярмарку нижегородских вузов.
В День России нижегородцы смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. Среди них — Домик Каширина, музей-квартира Горького, музей Сахарова и другие. На Щелоковском хуторе будет проходить интерактивная историческая игра «Земство на пути прогресса».
В библиотеках праздничные программы стартуют уже 9 июня. Посетителей ждут интерактивные игры, мастер-классы и лекции. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Нижнего Новгорода.
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Напомним, работу общественного транспорта усилят в День России в Нижнем Новгороде.