РПН заявил о падении качества продуктов в Волгоградской области

На определение незаявленных в продукции веществ в 2025 году было проведено 18811 исследований 2295 образцов. Из них в 44 образцах обнаружено контаминирование незаявленными веществами и в 17 — превышение допустимых уровней веществ. Нитраты были выявлены в 8 пробах плодоовощной продукции, а в 7 пробах молочной продукции нашли консерванты, в числе которых сорбиновая кислота и ее соли, бензойная кислота и ее соли. Фосфаты нашли в птице, яйцах и продукции их переработки, а токсичный свинец — в одной пробе масложировой продукции.