Программу празднования Дня России опубликовали в Нижнем Новгороде

В парке «Швейцария» с 12:00 до 22:00 на центральной площади состоится концерт с участием нижегородских артистов и творческих коллективов разных народов. Для любителей активного отдыха предусмотрены этнокультурный забег «Этноран», а также турниры по футболу, баскетболу и теннису.