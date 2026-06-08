Программу празднования Дня России опубликовали в Нижнем Новгороде

День России в Нижнем Новгороде обещает быть ярким и насыщенным: парки, музеи и библиотеки подготовили обширную программу, посвящённую национальному многообразию страны. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
В парке «Швейцария» с 12:00 до 22:00 на центральной площади состоится концерт с участием нижегородских артистов и творческих коллективов разных народов. Для любителей активного отдыха предусмотрены этнокультурный забег «Этноран», а также турниры по футболу, баскетболу и теннису.
На территории парка будет проходить гастрофестиваль «За одним столом», а завершающим аккордом дня станет выступление Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс».
В парке имени 1 Мая с 10:00 до 16:00 пройдёт фестиваль «Учись в Нижнем!» — на площадке организуют ярмарку образовательных учреждений и концертную программу.
В праздничный день муниципальные музеи будут работать бесплатно. Посетить можно Домик Каширина, музей‑квартиру Горького, музей Сахарова, усадьбу Добролюбова и музей «Микула». В музее‑заповеднике «Щёлоковский хутор» запланирована интерактивная историческая ролевая игра «Земство на пути прогресса».
Библиотеки города начнут праздничные мероприятия уже завтра: в программе — уличные акции, квесты, игры и викторины, посвящённые культурному наследию и истории народов России.
Ранее сообщалось, что нижегородские медики готовятся к особому режиму работы в День России.