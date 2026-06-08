Дело о мошенничестве с навигационными фонарями в Нижнем Новгороде передали в суд

Кроме того, при заключении другого контракта в 2024 году обвиняемый предоставил тому же заказчику ложные сведения о поставке навигационных фонарей, якобы произведенных на территории Евразийского экономического союза. Это позволило получить 15% преференции к цене контракта, однако впоследствии фигурант купил оборудование за пределами ЕАЭС, причинив заказчику 1,5 млн руб. ущерба.