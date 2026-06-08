«Эскалация непредсказуема»: эксперт прокомментировала удары Ирана и Израиля

Предсказать ход эскалации невозможно, отмечает эксперт. Развитие конфликта зависит от расчетов сторон, от их ожиданий относительно поведения противника, и от того, насколько с этим соотносятся реальные действия.
Наибольшие риски, впрочем, заключаются в том, что подобные эскалации могут стать относительно регулярными и привычными, что, разумеется, будет негативно сказываться и на вовлечённых в них странах, и на регионе в целом.
На данном этапе участия США в операции, судя по всему, не предвидится. Самарская пояснила, что администрация США пытается использовать все доступные ей дипломатические инструменты.
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказал, почему США воздерживаются от ударов по Ирану, и почему Трампу сейчас невыгодна эскалация конфликта на Ближнем Востоке.