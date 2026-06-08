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«Эскалация непредсказуема»: эксперт прокомментировала удары Ирана и Израиля

Вечером 7 июня Иран запустил несколько ракет по северу Израиля. Позже ВВС Израиля ударили по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Новости Mail узнали, какова вероятность очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На вопросы редакции ответила научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Подробности — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Предсказать ход эскалации невозможно, отмечает эксперт. Развитие конфликта зависит от расчетов сторон, от их ожиданий относительно поведения противника, и от того, насколько с этим соотносятся реальные действия.

По мнению Самарской, Израиль пытается помешать Тегерану связать ливанский и собственно иранский фронт и демонстрирует, что его атаки против «Хезболлы» будут продолжаться вне зависимости от реакции Исламской Республики.

Наибольшие риски, впрочем, заключаются в том, что подобные эскалации могут стать относительно регулярными и привычными, что, разумеется, будет негативно сказываться и на вовлечённых в них странах, и на регионе в целом.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

На данном этапе участия США в операции, судя по всему, не предвидится. Самарская пояснила, что администрация США пытается использовать все доступные ей дипломатические инструменты.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказал, почему США воздерживаются от ударов по Ирану, и почему Трампу сейчас невыгодна эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

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