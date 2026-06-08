В МИД Турции прокомментировали удары ВСУ по судам в Азовском и Черном морях

СТАМБУЛ, 8 июн — РИА Новости. Удары по судам в Черном и Азовском морях демонстрируют серьезность масштабных последствий конфликта, заявил в понедельник глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Продолжающаяся к северу от нас война отражается на безопасности региона. Считаем необходимым для безопасности и стабильности нашего региона достижение мира между сторонами российско-украинского конфликта, решительно прикладываем дипломатические усилия на этом пути», — заявил Фидан на пресс-конференции по итогам десятой встречи с главами МИД Азербайджана и Грузии.
«Последние атаки на суда в Черном и Азовском морях являются горькими примерами того, к каким серьезным последствиям может привести эта угроза», — отметил министр.
Фидан выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову в связи с гибелью азербайджанских моряков в результате удара по судну.
Фидан также выразил обеспокоенность «тупиком» в урегулировании украинского конфликта.
Теплоходы «Натра» и «Циркон» были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками, что подтверждает террористическую сущность киевского режима, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД ранее заявлял, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.