В МИД Турции прокомментировали удары ВСУ по судам в Азовском и Черном морях

По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД ранее заявлял, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.