В 20 населенных пунктах Красноярского края появится мобильный интернет

«Мы стремимся к тому, чтобы цифровые возможности были доступны всем: и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах. Именно поэтому развитие инфраструктуры связи — ключевой приоритет. Эту задачу мы сегодня решаем в рамках двух программ. Помимо федеральной программы, с 2018 года реализуется региональная программа. Так, за краевой бюджет в этом году мы обеспечим мобильным интернетом семь населенных пунктов», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.