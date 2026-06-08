В 20 населенных пунктах Красноярского края появится мобильный интернет

Мобильный интернет в этом году появится в 20 населенных пунктах Красноярского края, в которых суммарно проживают 4137 человек, сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Развитие инфраструктуры связи — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В перечень включены села и деревни, набравшие наибольшее число голосов жителей региона по итогам голосования, проведенного в 2025 году на портале «Госуслуги», а также посредством отправки бумажных писем. Важным условием участия в проекте было отсутствие мобильного интернета на территории этих населенных пунктов.
Благодаря федеральному бюджету мобильный интернет появится в деревнях Коврига и Матвеевка Казачинско-Пировского муниципального округа, поселке Минжуль и деревне Барабаново Емельяновского муниципального округа, поселке Майский Шушенского муниципального округа, а также в населенных пунктах Енисейского, Ермаковского, Канского, Иланско-Нижнеингашского, Балахтинско-Новоселовского, Туруханского, Ужурского и Манско-Уярского муниципальных округов.
«Мы стремимся к тому, чтобы цифровые возможности были доступны всем: и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах. Именно поэтому развитие инфраструктуры связи — ключевой приоритет. Эту задачу мы сегодня решаем в рамках двух программ. Помимо федеральной программы, с 2018 года реализуется региональная программа. Так, за краевой бюджет в этом году мы обеспечим мобильным интернетом семь населенных пунктов», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.