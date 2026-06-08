Таможня проведёт встречу с бизнесом о типичных ошибках в декларациях после выпуска товаров

Будут рассмотрены четыре ключевые темы: типичные ошибки при заполнении обращений и корректировок деклараций на товары (КДТ);причины отказов во внесении изменений в части соблюдения запретов и ограничений;причины отказов в связи с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности;причины отказов по вопросам валютного контроля.