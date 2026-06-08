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Таможня проведёт встречу с бизнесом о типичных ошибках в декларациях после выпуска товаров

Калининградская областная таможня приглашает участников внешнеэкономической деятельности на.

Источник: KaliningradToday

рабочую встречу, посвящённую основным причинам отказов во внесении изменений в декларации на товары после их выпуска. Мероприятие состоится 17 июня 2026 года в 15:00 по адресу: улица Артиллерийская, 26, строение 1, кабинет № 214.

На встрече выступят специалисты отдела по работе с корректировками деклараций, отдела торговых ограничений и экспортного контроля, а также отдела валютного контроля.

Будут рассмотрены четыре ключевые темы: типичные ошибки при заполнении обращений и корректировок деклараций на товары (КДТ);причины отказов во внесении изменений в части соблюдения запретов и ограничений;причины отказов в связи с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности;причины отказов по вопросам валютного контроля.

Для участия необходимо зарегистрироваться по телефонам: 8 (4012) 609−091, 609−092, 609−047. Звонки принимаются ежедневно с 08:30 до 20:30.

При себе обязательно иметь паспорт гражданина Российской Федерации.