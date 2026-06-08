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20 тысяч семей в Калининградской области нуждаются в жилье

На конец 2025 года в Калининградской области на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 20,5 тыс. семей, что меньше уровня 2024 года на 1,6%. В 2025 году в области получили жилую площадь и улучшили жилищные условия, в том числе за счет государственной поддержки, 472 семьи (на 148 семей больше, чем…

Источник: Янтарный край

На конец 2025 года в Калининградской области на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 20,5 тыс. семей, что меньше уровня 2024 года на 1,6%. В 2025 году в области получили жилую площадь и улучшили жилищные условия, в том числе за счет государственной поддержки, 472 семьи (на 148 семей больше, чем в 2024 году).

Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 2025 году — 725 человек, на 20,6% больше, чем в 2024 году.

Среди семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2025 года числилось: 371 семья инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 275 семей граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, 466 многодетных семей, 476 молодых семей, 2001 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 146 семей, проживающие в аварийном жилищном фонде.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.