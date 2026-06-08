20 тысяч семей в Калининградской области нуждаются в жилье

На конец 2025 года в Калининградской области на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 20,5 тыс. семей, что меньше уровня 2024 года на 1,6%. В 2025 году в области получили жилую площадь и улучшили жилищные условия, в том числе за счет государственной поддержки, 472 семьи (на 148 семей больше, чем в 2024 году).