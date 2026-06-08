Мишустин отметил активное развитие социальной службы в России

«Среди их подопечных люди старшего возраста, люди с инвалидностью, дети, которые остались без родителей, и семьи, воспитывающие малышей с особыми потребностями, — все, кто нуждается в поддержке и заботе. Такой труд требует больших душевных сил, чуткости, умения найти подход к каждому, самоотдачи, ответственности», — подчеркнул Мишустин.