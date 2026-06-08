«Ростелеком» организовал кибертурнир для пациентов детской больницы

«Для подопечных фонда, получающих длительную терапию в стенах больницы, важно онлайн-общение. Лечение может длиться несколько месяцев. В это время ребенку необходимо быть на связи с семьей, сверстниками, изучать мир с помощью интернета. Современные дети, конечно, хорошо ориентируются в Сети, но состязания показали, что знаний по кибербезопасности им не хватает. Игра помогла ребятам в увлекательной форме усвоить основные правила цифровой гигиены».