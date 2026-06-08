Выявлен процесс, способный резко усилить извержение вулкана

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Европейские геохимики выяснили, что сила и характер извержения вулкана очень зависят от того, подвергалась ли его магма так называемому сверхнагреву — воздействию необычно высоких температур, меняющих структуру пород таким образом, что они значительно медленнее остывают и быстрее движутся к поверхности Земли. Об этом сообщила пресс-служба Манчестерского университета (Великобритания).
«Текущие подходы для прогнозирования извержений вулканов опираются в первую очередь на особенности химического состава магмы, а также замеры доли газа в ней и уровня давления. Мы показали, что характер нагрева магмы до начала извержения и скорость образования кристаллов также играют важную роль», — заявила старший научный сотрудник университета Маргарита Полаччи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Полаччи и другие ученые совершили это открытие при изучении обстоятельств, предшествовавших извержению вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма. В конце декабря 2021 года вулкан пробудился и породил первое в текущем столетии извержение, ставшее самым продолжительным и мощным за всю историю наблюдений. Неожиданные масштабы этого катаклизма побудили ученых изучить процессы, протекавшие в магме, при помощи синхротрона DLS. Этот научный комплекс находится на территории Великобритании.
Синхротрон DLS помог геохимикам впервые в режиме реального времени проследить за тем, как меняется внутренняя структура, состав и свойства извлеченной из Кумбре-Вьехи магмы по мере ее нагрева и охлаждения. Эти опыты указали на существование ранее неизвестного феномена, возникающего в том случае, если магма подвергается даже относительно недолгое время так называемому сверхнагреву. Так геохимики называют особый набор обстоятельств, при которых температура магмы повышается на несколько десятков градусов в результате резкого поднятия новых порций расплавленных пород из глубин Земли, а также при расширении магмы с низкой долей воды во время ее движения к поверхности планеты. Ученые обнаружили, что эти излишки тепла неожиданно быстро уничтожают зародыши кристаллов, чей дальнейший рост способствует быстрому охлаждению магмы и ее застыванию.
Проведенные на DLS опыты показали, что обычная магма начинает застывать и замедлять свое движение через 20 минут после начала наблюдений, тогда как сверхнагрев отдаляет начало этих процессов более чем на восемь часов. Соответственно, приток тепла в магматическую камеру перед извержением сделает его более резким, сильным и взрывообразным, даже если состав и свойства магмы не поменялись по сравнению с прошлыми эпизодами пробуждения того же вулкана. Это следует учитывать при прогнозах извержений, подытожили Полаччи и другие ученые.