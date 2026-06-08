Выявлен процесс, способный резко усилить извержение вулкана

Синхротрон DLS помог геохимикам впервые в режиме реального времени проследить за тем, как меняется внутренняя структура, состав и свойства извлеченной из Кумбре-Вьехи магмы по мере ее нагрева и охлаждения. Эти опыты указали на существование ранее неизвестного феномена, возникающего в том случае, если магма подвергается даже относительно недолгое время так называемому сверхнагреву. Так геохимики называют особый набор обстоятельств, при которых температура магмы повышается на несколько десятков градусов в результате резкого поднятия новых порций расплавленных пород из глубин Земли, а также при расширении магмы с низкой долей воды во время ее движения к поверхности планеты. Ученые обнаружили, что эти излишки тепла неожиданно быстро уничтожают зародыши кристаллов, чей дальнейший рост способствует быстрому охлаждению магмы и ее застыванию.