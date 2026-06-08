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Прокуратура проверит данные о вспышке инфекции в лагере под Калининградом

Прокуратура начала проверку данных о вспышке инфекции в лагере под Калининградом.

КАЛИНИНГРАД, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура области начала проверку после информации о вспышке инфекции в детском лагере под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что смена в детском лагере «Алые паруса» под Калининградом закрыта досрочно из-за выявленной норовирусной инфекции у детей и сотрудников. Проводится эпидемиологическое расследование.

«Прокуратура области проводит проверку по информации о вспышке инфекции в детском лагере… 7 июня текущего года в детском летнем оздоровительном лагере “Алые паруса” в поселке Лесной Зеленоградского района зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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