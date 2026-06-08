В Новосибирской области обновят почти 150 километров дорог

Всего в этом году дорожные работы развернутся на 62 объектах, на 55 из них ремонт уже стартовал. Специалисты уложили более 273 тыс. кв. м верхних слоев дорожной одежды. Особое внимание уделяется развитию транспортной связанности региона и обновлению ключевых направлений. Начались работы на самой протяженной региональной дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар, где планируют отремонтировать 24,6 км покрытия и мост через реку Карасук на подъезде к одноименному городу.