В Новосибирской области обновят почти 150 километров дорог

Ремонт 147 км автомобильных дорог и 476 пог. м искусственных сооружений проведут в этом году в Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
«В этом году перед дорожным комплексом региона стоит задача обеспечить выполнение целевых показателей, установленных федеральным центром. Основной акцент сделан на развитие региональной дорожной сети, опорных направлений и повышение безопасности участников дорожного движения», — добавил Костылевский.
Всего в этом году дорожные работы развернутся на 62 объектах, на 55 из них ремонт уже стартовал. Специалисты уложили более 273 тыс. кв. м верхних слоев дорожной одежды. Особое внимание уделяется развитию транспортной связанности региона и обновлению ключевых направлений. Начались работы на самой протяженной региональной дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар, где планируют отремонтировать 24,6 км покрытия и мост через реку Карасук на подъезде к одноименному городу.
Также продолжается реконструкция дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, где обновление участков позволит увеличить скорость движения в Новосибирском районе, а также соединить дорогу с Восточным обходом. Еще 5 участков этой трассы общей протяженностью 14,7 км отремонтируют в Тогучинском районе.
Кроме того, обновят дороги, по которым проходят школьные маршруты. В порядок планируют привести 48 отрезков общей протяженностью 64,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.