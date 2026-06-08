43-летний воронежец пойдет под суд за попытку подкупить автоинспектора

По данным следствия, утром 24 апреля на Петровской набережной инспектор ДПС остановил автомобиль и в ходе проверки документов выяснил, что машина не зарегистрирована по всем правилам. Чтобы избежать административной ответственности и не лишиться авто, водитель решил договориться с полицейским на месте и предложил ему деньги.