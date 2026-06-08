В лагере «Алые паруса» в Лесном зафиксирована вспышка инфекции, смену досрочно завершили

Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи со вспышкой инфекции в детском лагере. По предварительным данным, 7 июня 2026 года в детском летнем оздоровительном лагере «Алые паруса» в посёлке Лесной Зеленоградского района несколько воспитанников обратились за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических…