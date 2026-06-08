Дорогу Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой — Советск планируют отремонтировать

Управление дорожного хозяйства Калининградской области готовится к поиску подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги “Гвардейск — Неман — граница с Литовской Республикой” — Советск». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Работы планируют провести на 7,8 — 9,3 км трассы. На проект готовы потратить 20 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2027 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.