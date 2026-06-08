Средняя зарплата в Калининградской области в марте превысила 82 тысячи рублей

Калининградстат опубликовал данные о заработной плате в регионе. В марте 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных, средних и малых организаций составила 82018,9 рубля. По сравнению с мартом 2025 года она выросла на 11,1%, а по сравнению с февралём 2026 года — на 5,8%.Реальная заработная плата (с учётом индекса потребительских цен)…