Средняя зарплата в Калининградской области в марте превысила 82 тысячи рублей

Калининградстат опубликовал данные о заработной плате в регионе. В марте 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных, средних и малых организаций составила 82018,9 рубля. По сравнению с мартом 2025 года она выросла на 11,1%, а по сравнению с февралём 2026 года — на 5,8%.
Реальная заработная плата (с учётом индекса потребительских цен) в марте составила 103,8% к уровню марта 2025 года и 105,1% к уровню февраля 2026 года. То есть с учётом инфляции покупательная способность зарплат выросла на 3,8% за год.
На 30 апреля 2026 года просроченную задолженность по заработной плате имели три организации. Долг накопился перед 21 работником. Общая сумма задолженности составила 1,6 миллиона рублей. В среднем на одного работника приходилось 76 тысяч рублей долга.