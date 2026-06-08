Директор городецкой УК подозревается в хищении более 4,7 миллиона рублей

В Городце возбуждено уголовное дело по факту крупного хищения денежных средств в одной из управляющих компаний — следствие считает, что со счета юридического лица было похищено более 4,7 миллиона рублей. Нарушения выявлены в ходе проверки, которую провела Городецкая городская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.