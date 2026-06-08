В Калининграде подростки устроили опасные прогулки по крыше высотки с чёрными фасадами (фото)

«У меня как раз окна были открыты. Мой ребёнок мне говорит: “Смотри, там на крыше мальчишки”. Они прямо по краю ходили и сидели. Такое ощущение, что им нужен был какой-то вид сверху», — рассказала собеседница «Клопс».