Более 300 тысяч кошек получили медицинскую помощь в Петербурге за 2025 году

В Петербурге традиционно отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек. Праздник, начавшийся с установки скульптуры кошки Тишины Матроскиной на карнизе мастерской творческого объединения «Митьки» в 2005 году, стал важной городской традицией. История этого праздника тесно связана с богатой историей Петербурга. Императрица Елизавета Петровна издала указ о привлечении лучших крысоловов, что положило начало традиции содержания эрмитажных котов. В 2025 году более 300 тысяч животных получили ветеринарную помощь, а более 100 тысяч питомцев были вакцинированы в рамках социальных программ.