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Более 300 тысяч кошек получили медицинскую помощь в Петербурге за 2025 году

В Петербурге традиционно отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге традиционно отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек. Праздник, начавшийся с установки скульптуры кошки Тишины Матроскиной на карнизе мастерской творческого объединения «Митьки» в 2005 году, стал важной городской традицией. История этого праздника тесно связана с богатой историей Петербурга. Императрица Елизавета Петровна издала указ о привлечении лучших крысоловов, что положило начало традиции содержания эрмитажных котов. В 2025 году более 300 тысяч животных получили ветеринарную помощь, а более 100 тысяч питомцев были вакцинированы в рамках социальных программ.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что забота о животных — это приоритет развития города.

— Мы создаем современные ветеринарные клиники, поддерживаем приюты и развиваем ветеринарную службу, — отметил он.

На начало июня Санкт-Петербургская служба помощи животным является одной из лучших в России. В городе открываются современные клиники для домашних кошек, реконструируются государственные клиники и создаются новые центры.

В Петербурге работают 19 приютов для кошек и собак, и ведутся работы по созданию новых приютов в Колпинском и Кронштадтском районах. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве современного комплекса для животных в Красногвардейском районе. На поддержку приютов в 2025 году выделено более 6 млн рублей, а на закупку кормов — свыше 52 миллионов рублей.

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