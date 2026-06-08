Молодые таланты страны собрались в Хабаровске

С 8 по 12 июня каждый вечер (с 17:00 до 22:00 часов) на Комсомольской площади будет развернуто открытое общественное пространство. Здесь предполагаются интерактивы, локальные конкурсы, мастер-классы и вечерние концерты с приглашенными артистами.