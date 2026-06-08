Молодые таланты страны собрались в Хабаровске

V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди студентов колледжей и техникумов открывается сегодня в Хабаровске. Это масштабное событие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и впервые принимает участников на территории Хабаровского края.
Фестиваль объединил талантливую молодежь из более чем 70 регионов России. Участники соревнуются в 10 творческих номинациях. Среди них «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт», а также комплексная «Региональная программа».
Церемония открытия состоится сегодня вечером на Комсомольской площади. Главным хедлайнером станет группа «Моя Мишель».
С 8 по 12 июня каждый вечер (с 17:00 до 22:00 часов) на Комсомольской площади будет развернуто открытое общественное пространство. Здесь предполагаются интерактивы, локальные конкурсы, мастер-классы и вечерние концерты с приглашенными артистами.
Торжественные церемонии награждения лауреатов и финальный Гала-концерт пройдут в День России 12 июня.