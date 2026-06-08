Воронежский паратхэквондист взял бронзу на соревнованиях в Европе

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярев награждал за заслуги в сфере физической культуры и спорта семерых представителей сферы спортивной подготовки, в том числе из двух регионов Черноземья — Воронежской и Курской областей. В их числе — Александр Шлычков, который тренирует паратхэквондиста Рамазанова.