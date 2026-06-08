S7 Airlines с 11 июня добавляет второй ежедневный рейс в Калининград из Москвы

Владикавказ и Калининград. Увеличение частоты приходится на летний сезон, когда оба направления особенно востребованы у путешественников.
С 9 июня на маршруте Москва — Владикавказ появится дополнительный рейс по вторникам. Частота на этом направлении достигнет 10 вылетов в неделю. Время в пути — 3 часа 15 минут.
С 11 июня на маршруте Москва — Калининград вводится второй ежедневный рейс. Самолёты будут летать дважды в день ежедневно. С 5 июля в расписание добавятся полёты по пятницам и воскресеньям, общее число рейсов достигнет 16 в неделю. Путь до самого западного города России занимает 2 часа 50 минут.
Рейсы выполняются на самолётах семейства Airbus A320.