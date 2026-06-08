S7 Airlines с 11 июня добавляет второй ежедневный рейс в Калининград из Москвы

С 11 июня на маршруте Москва — Калининград вводится второй ежедневный рейс. Самолёты будут летать дважды в день ежедневно. С 5 июля в расписание добавятся полёты по пятницам и воскресеньям, общее число рейсов достигнет 16 в неделю. Путь до самого западного города России занимает 2 часа 50 минут.