Как выбрать полезное молоко: советы эксперта по жирности

Многие выбирают обезжиренное молоко, считая его более здоровым и диетическим вариантом. Однако нутрициолог Виктория Кострова объясняет aif.ru, что такой выбор не всегда оправдан — и порой может работать против нас.
Ключевой момент — не в калориях, а в том, как организм усваивает полезные вещества. Молоко с более высокой жирностью (3,2% или 4,6%) даёт ощущение сытости на дольше: натуральные жиры замедляют процесс переваривания пищи, благодаря чему глюкоза поступает в кровь плавно, без резких скачков. А вот после стакана 1‑процентного молока чувство голода может вернуться уже через полчаса.
Ещё один важный аспект — усвоение витаминов. Молоко содержит жирорастворимые витамины А, D, Е и К, которые полноценно усваиваются только в присутствии жира. То же касается и кальция: для его усвоения нужны витамин D и жиры. Поэтому обезжиренный продукт даёт организму меньше пользы — кальций из него усваивается плохо.
Распространённый миф — что молоко высокой жирности повышает уровень холестерина и вредит сердцу. По словам эксперта, это не так: реальную угрозу сосудам несут промышленные трансжиры и избыток сахара, а не натуральные молочные жиры. Если нет генетических нарушений усвоения жиров, молоко 3,2% или 4,6% не окажет негативного влияния на здоровье.
Цифры на упаковке (1%, 2,5%, 3,2%, 4,6%) отражают результат технологической нормализации: на производстве молоко разделяют на обезжиренную основу и сливки, а затем смешивают в заданных пропорциях. Так обеспечивается стабильная жирность продукта.
Тем не менее молоко подходит не всем. Если после его употребления появляются вздутие, тяжесть в животе, высыпания или избыток слизи в носоглотке, это может говорить о непереносимости лактозы или реакции на казеин А1. В таких случаях стоит попробовать козье молоко (с казеином А2) или растительные альтернативы без добавленного сахара — кокосовое, кедровое или миндальное.
Таким образом, если организм хорошо воспринимает коровье молоко, оптимальным выбором станет продукт с жирностью 3,2% или 4,6%: он обеспечит сытость и максимальную пользу для здоровья.