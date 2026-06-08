Как выбрать полезное молоко: советы эксперта по жирности

Тем не менее молоко подходит не всем. Если после его употребления появляются вздутие, тяжесть в животе, высыпания или избыток слизи в носоглотке, это может говорить о непереносимости лактозы или реакции на казеин А1. В таких случаях стоит попробовать козье молоко (с казеином А2) или растительные альтернативы без добавленного сахара — кокосовое, кедровое или миндальное.