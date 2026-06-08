Комплексное развитие территорий проведут на Московском шоссе

Застройку по проекту комплексного развития территорий запланировали на месте гипермаркета «Карусель» на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Проект изменений в правила землепользования опубликован на сайте регионального минграда.
Проект намерены реализовать на территории в границах улиц Актюбинской и Фибролитовой, Московского и Комсомольского шоссе. Для застройки по КРТ предстоит нанести площадку на карту градостроительного зонирования.
Проект изменений уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение. Нижегородцы могут высказать свое мнение до 11 июня. Материалы можно посмотреть в администрации Канавинского района — там же принимают отзывы и предложения.
Напомним, аукцион на право развития ИТ-квартала объявили в Нижнем Новгороде. Речь идет о застройке в границах Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда.