Нижегородский райсуд объединил дела по стадиону «Водник»

Заявители иска к правительству Нижегородской области были против соединения дел. По их мнению, это незаконно, так как ответчики в двух делах разные (городские и областные власти), истцы тоже частично не совпадают, и права нескольких человек будут нарушены. Адвокат Ольга Фомина отметила, что сроки рассмотрения затягиваются: суд с осени 2025 года рассматривает споры по судьбе стадиона «Водник», но решения пока так и не вынес. Однако суд решил, что все аргументы защитников старого стадиона должен в комплексе рассмотреть один судья в рамках единого административного дела. Когда по нему будет изготовлено экспертное заключение, неизвестно.