В Воронежской области представили нового начальника ГУ МВД

Начальником главного управления МВД России по Воронежской области назначен генерал-майор полиции Максим Петрушин. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили ведомство и губернатор Александр Гусев.
До нового назначения Петрушин возглавлял управление МВД по Ульяновской области. Личному составу воронежского главка его представил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
По словам губернатора, за последние годы власти региона выстроили систему сотрудничества с полицией. В 2025 году из областного бюджета уже направили более 190 миллионов рублей на ежемесячные выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы, отдельным подразделениям органов внутренних дел и участковым. Также финансируется сводный отряд полиции, который несет службу в Кантемировском районе.
Колокольцев на представлении нового начальника главка назвал оперативную обстановку в регионе стабильной и контролируемой. Среди ключевых задач он выделил борьбу с киберпреступностью: дистанционные преступления, по словам министра, составляют примерно каждое третье из зарегистрированных в области.
Отдельно глава МВД поручил усилить работу по раскрытию преступлений против собственности, противодействию незаконному обороту наркотиков, коррупции, экономическим преступлениям и нелегальной миграции. По данным министра, за четыре месяца криминальная активность иностранных граждан в регионе снизилась почти на 50 процентов.
Петрушин родился в 1978 году в Нижнем Ломове Пензенской области. Службу в органах внутренних дел начал в уголовном розыске, затем возглавлял подразделения МВД в Пензенской области. В 2022 году был назначен начальником УМВД по Ульяновской области, в 2023 году ему присвоили звание генерал-майора полиции.
Ранее ГУ МВД по Воронежской области возглавлял генерал-лейтенант Михаил Бородин. После ухода с должности он стал полномочным представителем губернатора в облдуме.