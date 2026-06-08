В Воронежской области представили нового начальника ГУ МВД

По словам губернатора, за последние годы власти региона выстроили систему сотрудничества с полицией. В 2025 году из областного бюджета уже направили более 190 миллионов рублей на ежемесячные выплаты сотрудникам патрульно-постовой службы, отдельным подразделениям органов внутренних дел и участковым. Также финансируется сводный отряд полиции, который несет службу в Кантемировском районе.