Два человека погибли на водоемах Волгоградской области за неделю

Помните, что вода не прощает ошибок. Купаться следует только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. Избегайте ныряния в незнакомых местах, так как на дне могут быть опасные предметы или резкие перепады глубины.