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Два человека погибли на водоемах Волгоградской области за неделю

МЧС призывает жителей и гостей региона к бдительности и соблюдению правил безопасности у воды.

Источник: Комсомольская правда

Трагические новости пришли из Волгоградской области: за прошедшую неделю водоемы региона унесли жизни двух мужчин. Неосторожное поведение стало причиной этих несчастных случаев, как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС. Спасатели извлекли тела погибших в минувшие выходные в Среднеахтубинском и Суровикинском районах.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области в очередной раз обращается к жителям и гостям региона. Спасатели настоятельно призывают всех быть предельно внимательными и ответственно относиться к своему поведению возле рек и озер.

Помните, что вода не прощает ошибок. Купаться следует только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. Избегайте ныряния в незнакомых местах, так как на дне могут быть опасные предметы или резкие перепады глубины.

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