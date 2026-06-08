В июне в Ульяновской области организуют масштабные фестивали и турниры

Кроме того, 26−28 июня в Ульяновске состоится семейный фестиваль ЗОЖ «В потоке жизни». Проект стал победителем регионального конкурса субсидий для организаторов событийных мероприятий и реализуется при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Фестиваль объединит около 20 тематических площадок и, по прогнозам, привлечет около 20 тыс. гостей, включая туристов из других регионов. В программе — тренировки на свежем воздухе, фитнес, йога, забег, лекции по вопросам здоровья, психологии и правильного питания, медитативные практики, маркет локальных брендов и детские развлекательные зоны.