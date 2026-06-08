В июне в Ульяновской области организуют масштабные фестивали и турниры

Фестивали, спортивные соревнования, гастрономические проекты и семейные праздники пройдут в июне в Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Они познакомят туристов с культурным, событийным и рекреационным потенциалом региона, сообщили в областном правительстве.
Первым крупным событием месяца стал седьмой фестиваль «Бульвар», который прошел 6 июня на Соборной площади и Эспланаде в Ульяновске. Традиционно именно этот фестиваль открывает летний сезон для жителей и гостей областного центра.
В Димитровграде 13−14 июня состоится фестиваль музыки и еды «Гастролес». Для гостей выступят музыкальные коллективы, организуют гастрономические проекты с авторской кухней и блюдами на открытом огне, а еще проведут кулинарные мастер-классы, гастрономические шоу и дегустации.
Кроме того, 26−28 июня в Ульяновске состоится семейный фестиваль ЗОЖ «В потоке жизни». Проект стал победителем регионального конкурса субсидий для организаторов событийных мероприятий и реализуется при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Фестиваль объединит около 20 тематических площадок и, по прогнозам, привлечет около 20 тыс. гостей, включая туристов из других регионов. В программе — тренировки на свежем воздухе, фитнес, йога, забег, лекции по вопросам здоровья, психологии и правильного питания, медитативные практики, маркет локальных брендов и детские развлекательные зоны.
В регионе также стартовал Кубок Поволжья по картингу «Скорость без границ». Соревнования будут проходить ежемесячно до октября включительно. Проект завершится масштабным фестивалем автоспорта, который пройдет в ноябре в Ульяновске.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.