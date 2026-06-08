СМИ: Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан

Израильские и американские СМИ пишут, что сегодня состоялся очередном телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Хотя подробности разговора не разглашаются, американская газета The New York Times утверждает, что Трамп оказал на Нетаньяху давление и призвал к деэскалации. После этого, по словам двух израильских военных чиновников, Нетаньяху поручил израильским военным остановить подготовку к новой атаке на Иран.