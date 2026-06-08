СМИ: Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан

Израильские и американские СМИ пишут, что сегодня состоялся очередном телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Хотя подробности разговора не разглашаются, американская газета The New York Times утверждает, что Трамп оказал на Нетаньяху давление и призвал к деэскалации. После этого, по словам двух израильских военных чиновников, Нетаньяху поручил израильским военным остановить подготовку к новой атаке на Иран.
По просьбе Трампа мы прекращаем удары по Ирану. Но мы продолжим действовать в Ливане в полную силу… если они («Хезболла») откроют огонь по поселениям, мы нанесем удар по Дахие.
Израильское издание Ynet отмечает, что разговор Нетаньяху с Трампом «в целом» прошел хорошо, несмотря на то, что за последние сутки Израиль дважды действовал наперекор Трампу — во время ударов по Бейруту и по Ирану.
NYT добавляет, что сопротивление Трампу — или по крайней мере видимость этого — было «жизненно важным» для Нетаньяху, рейтинги которого падают в трудной борьбе за переизбрание. Газета напоминает, что неделю назад Трамп оскорбил израильского премьера в гневном телефонном разговоре, изобилующем ненормативной лексикой.