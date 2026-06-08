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СМИ: Израиль по просьбе США прекратит удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан

Израиль по просьбе президента США Дональда Трампа прекратит атаки на Иран, сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильские и американские СМИ пишут, что сегодня состоялся очередном телефонный разговор между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Хотя подробности разговора не разглашаются, американская газета The New York Times утверждает, что Трамп оказал на Нетаньяху давление и призвал к деэскалации. После этого, по словам двух израильских военных чиновников, Нетаньяху поручил израильским военным остановить подготовку к новой атаке на Иран.

При этом стороны договорились, что Израиль продолжит наносить удары по южному Ливану. В Тель-Авиве опасаются, что мирное соглашение США с Ираном окажется катастрофическим для Израиля и свяжет ему руки в борьбе с «Хезболлой».

По просьбе Трампа мы прекращаем удары по Ирану. Но мы продолжим действовать в Ливане в полную силу… если они («Хезболла») откроют огонь по поселениям, мы нанесем удар по Дахие.

высокопоставленный израильский чиновник

Израильское издание Ynet отмечает, что разговор Нетаньяху с Трампом «в целом» прошел хорошо, несмотря на то, что за последние сутки Израиль дважды действовал наперекор Трампу — во время ударов по Бейруту и по Ирану.

Израиль, по мнению Ynet, «отстоял свое право на самооборону перед лицом Трампа», но без разрыва связей и при сохранении стратегического партнерства с США.

NYT добавляет, что сопротивление Трампу — или по крайней мере видимость этого — было «жизненно важным» для Нетаньяху, рейтинги которого падают в трудной борьбе за переизбрание. Газета напоминает, что неделю назад Трамп оскорбил израильского премьера в гневном телефонном разговоре, изобилующем ненормативной лексикой.

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