В Калининградской области за четыре месяца ввели на треть меньше жилья, чем год назад

Калининградстат опубликовал данные о строительстве в регионе за январь-апрель 2026 года. За четыре месяца введено 1130 жилых домов (или 2,3 тысячи квартир) общей площадью 214,1 тысячи квадратных метров. Это на 34,7% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.
Население (то есть сами жители, а не строительные компании) построило 1065 жилых домов общей площадью 141,9 тысячи квадратных метров. Это 66,3% от всего введённого жилья. Из них на садовых участках построено 412 жилых домов площадью 39,1 тысячи квадратных метров — на 29,2% меньше, чем год назад.
Крупные строительные организации (со средней численностью работников более 15 человек) на конец апреля имели портфель заказов на 19,4 миллиарда рублей. Обеспеченность договорами — 5 месяцев.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-апрель 2026 года составил 24,2 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это 80,0% к аналогичному периоду прошлого года.