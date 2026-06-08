В Калининградской области за четыре месяца ввели на треть меньше жилья, чем год назад

Калининградстат опубликовал данные о строительстве в регионе за январь-апрель 2026 года. За четыре месяца введено 1130 жилых домов (или 2,3 тысячи квартир) общей площадью 214,1 тысячи квадратных метров. Это на 34,7% ниже уровня аналогичного периода 2025 года. Население (то есть сами жители, а не строительные компании) построило…