«ТНС энерго Воронеж» определило победителей акции «Двойная выгода» по итогам мая

С информацией об организаторе, правилах проведения, количестве призывов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в разделе Акции voronezh.tns-e.ru/company/actions/aktsiya-dvoynaya-vygoda/ Срок проведения акции с 01 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7а ОГРН1043600070458 16+