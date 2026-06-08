Ожирение, рак, анемия. Какие недуги укорачивают жизнь волгоградцев

На сайте волгоградского управления Роспотребнадзора опубликовали доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в 2025 году. В числе прочего в нем анализируется заболеваемость детей и взрослых жителей области. Какие из них укорачивают жизнь волгоградцев, выяснял vlg.aif.ru.
В лидерах — лишний вес.
Выяснилось: в 2022−24 годах резко возросло число некоторых заболеваний, обнаруженных впервые. Так, на 22,9% чаще среди взрослых стала выявляться анемия, в простонародье — малокровие, когда органы и такни человека получают недостаточное количество кислорода. Наиболее распространенная причина этого заболевания — дефицит питательных веществ, особенно железа.
На втором месте — повышенное давление. Болезней, характеризующихся этим явлением, стало больше на 23,8%.
Но несомненный лидер — ожирение. Этим заболеванием волгоградцы стали страдать на 25,7% чаще, чем ранее.
Также значительно выросло число больных инсулиннезависимым сахарным диабетом — 16,9%. При этом число пациентов с инсулинзависимой формой заболевания снизилось на 22,2%. На 23,9% реже выявлялись язва желудка и 12-ти перстной кишки.
Настораживает, что самый высокий уровень заболеваний, связанных с нехваткой жизненно необходимых веществ, приходится на подростков. Хотя в 2024 году произошел их резкий всплеск у детей — на 23,5%, а у подростков и взрослых их число несколько снизилось.
Лидирует по числу болезней, связанных с микронутриентной недостаточностью (по большей части это зоб) Клетский, Старополтавский и Котельниковский районы. А вот в Светлоярском, Урюпинском и Жирновском их в разы меньше.
Онкология.
Также в 2024 году выявлено 10 483 жителя региона с онкологическими заболеваниями. Это 427,2 человека на 100 тысяч населения. Больше было только в 2016 году — 436. Не может не тревожить, что из числа выявленных у 34,8% был обнаружен рак в первой стадии, у 28,9% — во второй, у 15,4% — в третьей, а у 20,9% — в четвертой стадии.
К сожалению, среди страдающих от этого тяжелого недуга были и дети. В этой категории показатель заболеваемости составил в 2024 году 14,5 детей на 100 тысяч населения, на 30,6% больше, чем годом ранее.
Чаще всего среди онкологических заболеваний встречаются новообразования кожи — в 2024 году таких случаев было выявлено на 30,8% больше, чем годом ранее. Меланомы — на 16,2%. Лейкемии — на 30,1%.
Наибольшее число пациентов — из Иловлинского, Новоаннинского и Светлоярского районов. Наименьшее — из Палласовского, Жирновского и Ольховского. При этом самые высокие показания смертности в Ольховском (228,1 человек на 100 тыс. населения), Ленинском (213,9), Иловлинском (208,8), Котовском (202,7) и Руднянском (199,0 на 100 тыс. населения).
Менингит и пристрастие к спиртному.
Шокирует рост смертности от гнойных бактериальных менингитов не менингококковой этиологии — за 2023−25 годы она увеличилась в 5,5 раз — с 5,3% в 2024-м до 29,2% в 2025. В этом же году в рамках нацкалендаря профилактических прививок по эпидпоказаниям против данной инфекции были иммунизированы 5680 человек, из них 555 детей и 4 842 призывников.
После рекордного всплеска случаев хронического алкоголизма в 2019 году — 121,4 человек на 100 тысяч населения, далее пошел спад. В 2024-м соотношение составлялол 88,3 на 100 тысяч.
Среди подростков таким заболеванием в 2016 году страдали 10,5 человек на 100 тысяч, в 2019-м не зарегистрировано ни одного случая, затем всплеск пришелся на 2022 год — 9,3 человека на 100 тысяч. В 2024-м показатель снизился до 3,8.
Случаи детского синдрома зависимости от алкоголя фиксировались в 2019 году — по одному человеку в Камышинском районе и городе Волжском, в 2015 году в Урюпинском районе и в 2008-м в Волгограде и Серафимовичском районе.
Больше всего хронических алкоголиков по данным на 2024 год в Камышинском и Ольховском районах (199,5 и 120,2 на 100 тысяч взрослого населения соответственно) а также в Волгограде и Нехаевском районе (116,7 и 112,9 соответственно).
Алкогольный психоз и наркомания.
Случай алкогольного психоза был зарегистрирован в 2024 году у волгоградского подростка. У взрослых — 249 случаев. Лидер — Волгоград, 170 случаев. С большим отставанием на втором и третьем местах — Светлоярский район, а также Дубовский и Суровикинский — девять и по восемь случаев.
Кроме того, в этом же году было выявлено 195 случаев наркозависимых. По сравнению с 2023 годом рост составил 15,2%. В число пациентов наркодиспансера попали 12 подростков, на два меньше, чем в 2023-м. Зависимого ребенка медики выявили за все время в 2019 году в Волгограде.
Наибольшее число страдающих от зависимости в Еланском и Суровикинском районах и Волгограде. Волжский на седьмом месте. В 16-ти районах наркозависимых в 2024 году не зафиксировано, сообщают в Роспотребнадзоре.