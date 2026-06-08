Какие недуги укорачивают жизнь волгоградцев

Также в 2024 году выявлено 10 483 жителя региона с онкологическими заболеваниями. Это 427,2 человека на 100 тысяч населения. Больше было только в 2016 году — 436. Не может не тревожить, что из числа выявленных у 34,8% был обнаружен рак в первой стадии, у 28,9% — во второй, у 15,4% — в третьей, а у 20,9% — в четвертой стадии.