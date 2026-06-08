В Ростове участники бизнес-акселератора привлекли 13,5 млн рублей в 2025 году

В прошлом году участники акселератора привлекли 13,5 млн руб. грантовых средств. Среди них проект Evolver AI, который получил грант «Старт-ИИ-1» фонда содействия инновациям в размере 5 млн руб., мобильное приложение «Иду к врачу» с грантом «Старт-1» на 5 млн руб., технология создания тонких слоев ниобата бария-стронция — грант «УМНИК» на 500 тыс. руб., маркетплейс «ИИ-сотрудников Seller GPT» с частными инвестициями от фонда развития предпринимательства имени В. Еремеева в размере 3 млн руб.