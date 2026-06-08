В Италии учёные испекли хлеб из того, что нашли в кишечнике древней мумии: теперь им хочется пива

Этци, которого также называют Ледяным человеком, нашли в 1991 году в Южном Тироле. Останки пролежали во льду 5 300 лет и хорошо сохранились. После обнаружения мумию продолжают держать при низкой температуре — так исследователи могут изучать её ткани и уцелевшие в них микроорганизмы.