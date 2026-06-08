Облминздрав уточнил график работы медучреждений в выходные и праздничные дни

На этой неделе график работы поликлиник будет подкорректирован в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает региональный минздрав.
«11 июня — предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час; 12 и 14 июня 2026 года — выходные дни; 13 июня 2026 года — работа по графику субботнего дня. C 15 июня медицинские организации будут функционировать в обычном режиме», — уточнили в ведомстве.
Региональный центр скорой медицинской помощи, больницы и травматологические пункты и медицины катастроф функционируют круглосуточно.
При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники на Клинической, 69, в Калининграде.