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Облминздрав уточнил график работы медучреждений в выходные и праздничные дни

Больницы и травматологические пункты работают в круглосуточном режиме.

На этой неделе график работы поликлиник будет подкорректирован в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает региональный минздрав.

«11 июня — предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час; 12 и 14 июня 2026 года — выходные дни; 13 июня 2026 года — работа по графику субботнего дня. C 15 июня медицинские организации будут функционировать в обычном режиме», — уточнили в ведомстве.

Региональный центр скорой медицинской помощи, больницы и травматологические пункты и медицины катастроф функционируют круглосуточно.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники на Клинической, 69, в Калининграде.

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