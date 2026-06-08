Правительство направит средства на закупку систем мониторинга сахара

«Такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов, дают им возможность, что очень важно, вести обычный образ жизни. Направим на эти цели еще почти 5 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить системами свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущим мам», — сообщил Мишустин.