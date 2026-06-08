В кабмине рассказали о ключевых приоритетах социальной работы в России

Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. В прошлом году реабилитацию на базе центров Социального фонда прошли более 19 тыс. человек, еще 22 тыс. ветеранов смогут поправить здоровье в этом году. Для старшего поколения во всех регионах действует программа «Активное долголетие». Сегодня в ней участвуют около 15 млн человек. К 2030 году долю вовлеченных планируется увеличить с 39% до 42%.