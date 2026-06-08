В кабмине рассказали о ключевых приоритетах социальной работы в России

Ключевыми приоритетами социальной работы в России являются помощь семьям с детьми, участникам СВО и пожилым. Об этом в День социального работника, 8 июня, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Так, одним из важнейших приоритетов социальной работы остается помощь семьям с детьми. В 2025 году поддержку получили более 2,2 млн семей, где воспитываются свыше 3,2 млн детей. Семейные МФЦ позволяют родителям в режиме одного окна получить консультации юристов и психологов. По всей стране действуют 220 таких центров, услугами воспользовались более 300 тыс. семей.
Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям. В прошлом году реабилитацию на базе центров Социального фонда прошли более 19 тыс. человек, еще 22 тыс. ветеранов смогут поправить здоровье в этом году. Для старшего поколения во всех регионах действует программа «Активное долголетие». Сегодня в ней участвуют около 15 млн человек. К 2030 году долю вовлеченных планируется увеличить с 39% до 42%.
В системе социального обслуживания занято более полумиллиона специалистов: социальные работники, педагоги, психологи и реабилитологи. В 2025 году социальные услуги получили более 9 млн человек. Кроме того, с 2019 года построено 77 новых социальных стационаров для более чем 8 тыс. человек. Продолжается работа по приведению в нормативное состояние уже существующих учреждений.
«Важно активно взаимодействовать с регионами по всем вопросам развития социальной службы. Внедрять единые высокие стандарты по поддержке граждан, чтобы все, кому это необходимо, получали максимальную помощь. И, конечно, учитывать мнение самих сотрудников. Они обладают большим опытом и хорошо понимают, что нужно для улучшения системы соцобслуживания», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин и поздравил социальных работников с профессиональным праздником.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.